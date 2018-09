Hambacher Forst: Demonstrantin abgestürzt!

Reddit this

Der Energiekonzern RWE will weitere Teile des Waldes abholzen. Das Unternehmen will dort Braunkohle weiter baggern – deshalb müssen die Bäume weg. Dagegen demonstrieren mittlerweile seit einigen Wochen tausende Waldbesitzer. Erst am Sonntag demonstrieren wieder rund 8.000 Menschen gegen die geplanten Rodungen. Tausende Braunkohlegegner halten die Polizei auf Trab.

Demonstrantin stürzt in die Tiefe

Ein Journalist kam am 9. September ums Leben, nachdem er von einer Brücke rund 15 Meter in die Tiefe stürzte. Die Landesregierung hatte daraufhin die Räumung der Baumhäuser vorübergehend gestoppt. Nun kam es schon wieder zu einem Zwischenfall. Im Hambacher Forst ist eine Demonstrantin von einer Leiter gestürzt und erlitt Verletzungen, wie die „Bild“-Zeitung berichtet.

Um Kranarbeiten zu beobachten, kletterte sie von einem Baumhaus auf eine Leiter – dort verlor sie offenbar die Kontrolle und stürzte 6 Meter in die Tiefe. Sofort kümmerten sich Notärzte um die Frau. Sie sei dann vor Ort in ein Krankenhaus gebracht worden. Sie erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen.