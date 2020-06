Hana Nitsche gibt Einblicke in ihr New Yorker WG-Leben

Obwohl Hana Nitsche sich vor 9 Jahren in der zweiten Staffel von „Germany’s next Topmodel“ nicht gegen Barbara Meier durchsetzen konnte und im Finale ausschied, hat sie mittlerweile eine Karriere, von der andere Models nur träumen können. Die hübsche Brünette wohnt schon seit vier Jahren in der Modemetropole New York und lief auch aktuell wieder auf der New York Fashion Week.