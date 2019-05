Hana Nitsche: Heiß! Sie zeigt ihren After-Baby-Body

Seit August letzten Jahres ist stolze Mutter der kleinen Aliya Frances. Doch Stress mit ihrer Figur will sich die 33-Jährige auf keinen Fall machen. Doch immer wieder muss sich die Neu-Mama reichlich Kritik für ihre Extra-Pfunde anhören. Jetzt machte sie eine deutliche Ansage.

Hana Nitsche zeigt sich im Bikini

Stolze postete Hana Schnappschüsse von ihrem Body im pinken Cut-Out-Bikini auf . "Mein Körper hat neues Leben geschaffen, es neun Monate getragen, sich gedehnt und anschließend langsam wieder zusammengezogen. Mein Körper hat das aus eigener Kraft heraus geschafft und wurde dadurch noch stärker", schrieb sie dazu. Ihre Message an alle Mütter: "Wir sollten unserem Körper Zeit geben und behutsam mit ihm umgehen - auch mit Dehnungsstreifen, weicher Haut und zusätzlichen Pfunden."

Zuspruch von den Followern

Die Fans sind begeistert von Hanas Mama-Kurven. "So hübsch! Du bist ein Vorbild für alle Mamas, dass man nicht sofort Size zero haben muss nach der Geburt", kommentierte ein Follower. Ein andere ließ sein Idol wissen: "Hana, du siehst klasse aus, egal auf welchem Bild und egal was du trägst. Lass die Leute reden, was sie wollen."