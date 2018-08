Hana Nitsche: Krankenhaus-Schock kurz nach der Geburt!

Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin ist vor drei Tagen endlich Mama geworden. Eigentlich durfte sie mit ihrem kleinen Schatz schon wieder nach Hause gehen. Doch jetzt musste das Model zurück ins Krankenhaus. Was ist passiert?

Hana Nitsche: Baby-Drama kurz vor der Geburt

Hana ist an Maschinen angeschlossen

Via meldet sich Hana aus dem Krankenbett bei ihren Fans. An ihrem Finger trägt sie eine Klemme. Dazu schreibt sie: "E.T. möchte nach Hause telefonieren. Mama ist zurück im Krankenhaus, aber seht mal, was ich für coole leuchtende Dinger am Finger habe." Ihre Fans machen sich große Sorgen. Den Grund für ihre Krankenhaus-Rückkehr verrät sie allerdings nicht. Kurze Zeit später postet sie ein Foto, auf dem sei ihre Muttermilch an der Brust abpumpt. Lässt sich nur hoffen, dass es nicht allzu schlimm um die Neu-Mama steht...

Hana Nitsche musste zurück ins Krankenhaus Foto: Instagram/ hananitsche

Hana Nitsche: Noch eine GNTM-Kandidatin zieht blank!

Hana zeigt die unglamouröse Wahrheit

Seit ihrer Schwangerschaft hält Hana die Fans immer auf dem Laufenden. Kurz nach der Geburt veröffentlichte sie ein Selfie ihres After-Baby-Bodys. In Erwachsenenwindeln steht sie lächelnd vor dem Spiegel. "Die unglamouröse Wahrheit über den After-Baby-Body, über die nie jemand spricht", kommentiert sie. "Lasst uns mal ehrlich sein, meine Damen, der Weg zur Wiederherstellung ist nicht schön."

Es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, wann sie auch das Rätsel um ihren Krankenhausaufenthalt lüftet...