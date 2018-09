Hana Nitsche: Sie trauert um ihren Vater

Eigentlich sollte es die glücklichste Zeit ihres Lebens sein. Vor wenigen ist Model Mama von einer kleinen Tochter geworden. Doch kurz nach der Geburt musste sie wieder zurück in die Klinik, hang sogar an einem Tropf. "Warum, warum, warum... Ich kann nicht mehr. Nicht schon wieder! Ich will einfach zu meinem Baby nach Hause und mich um sie kümmern", ließ sie ihre Fans via wissen. "Ich habe ein paar Probleme mit meinem Blutdruck. Mein Körper versucht sich, zu erholen. Ich muss Magnesiumtropfen nehmen, um Anfälle oder ähnliches zu verhindern. Meine Werte werden gerade im Krankenhaus überwacht."

Hana Nitsche: Große Sorge! Ihr Zustand ist schlimmer als gedacht

"Du fehlst mir so sehr, Papa!"

Doch damit nicht genug! Vor kurzem starb ihr geliebter Vater. Auf Instagram ließ sie jetzt ihrem Kummer freien Lauf. "Einer dieser Tage, an dem ich an meinen Papa denke und wünschte, ich könnte mit ihm reden. Du fehlst mir so sehr, Papa!", begann sie ihren emotionalen Post. "Ich wünschte du hättest deine Enkelin kennenlernen können. Sie hat den gleichen Blick wie du. Immer, wenn ich sie anschaue, sehe ich einen Teil von dir. Das fühlt sich so merkwürdig an."

Hana nimmt Abschied von ihrem Vater Foto: Instagram/ hananitsche

Liebeserklärung ihre Tochter

Erst kürzlich veröffentlichte Hana das erste Baby-Bild auf ihrem Account. Dazu schrieb sie: "Mein süßes Baby! Du bist zwar erst 18 Tage auf der Welt, aber trotzdem hast du schon mein komplettes Leben verändert. So eine starke Liebe habe ich noch nie zuvor erlebt. Du bist das größte Geschenk, das ich jemals bekommen habe."