Hana Nitsche verrät das Baby-Geschlecht

Model Hana Nitsche (32) erwartet ihr erstes Kind. Als wäre das Leben als werdende Mama nicht schon aufregend genug, ist sie gerade auch noch zu ihrem Freund Chris nach Los Angeles gezogen. Jetzt ließ die 32-Jährige die nächste Bombe platzen und verriet das Geschlecht ihres Babys.

Hana Nitsche hatte sich einen Jungen gewünscht

"Es wird ein Mädchen. Chris und ich freuen uns riesig darüber", verriet Hana Nitsche der Nachrichtenagentur "spot on news".

Hana Nitsche: Traurige Baby-News

"Ich habe mir eigentlich einen Jungen gewünscht, aber die Freude über ein Mädchen ist jetzt doch sehr groß. Ich kann es kaum abwarten, meine kleine Prinzessin bald in meinen Armen zu halten. Die ersten Kleidchen sind schon gekauft, ich freue mich so riesig darauf, sie einzukleiden", so Hana Nitsche weiter.

Der Name soll zur Persönlichkeit passen

Einen konkreten Namen habe sie aber noch nicht. Zwar gäbe es natürlich einige Favoriten, dennoch möchte sie abwarten und sicher gehen, "dass der Name auch wirklich zu der kleinen oder auch großen Persönlichkleit meiner Tochter passt."

Ihre Fans dürfen also weiterhin gespannt bleiben.