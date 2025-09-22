Hanka Rackwitz packt aus: „Entsetzt und enttäuscht” - So geht es ihr jetzt wirklich
Nach nur drei Tagen verließ Hanka Rackwitz das Sommerhaus freiwillig. Wie sie heute darüber denkt, erklärt sie jetzt auf Instagram.
Hanka Rackwitz hat „Das Sommerhaus der Stars” freiwillig verlassen.
© RTL
Hanka Rackwitz (56) hat sich nach dem Dschungelcamp der Legenden im vergangenen Jahr erneut ins Reality-TV getraut und gemeinsam mit ihrem Partner Pierre Paminski (54) am „Sommerhaus der Stars” teilgenommen. Doch die Teilnahme war nur von kurzer Dauer: Nach nur drei Tagen verließ Hanka das Haus freiwillig.
Warum es zu dem freiwilligen Auszug kam und wie sie heute auf ihren Abgang zurückblickt, erklärt Hanka jetzt.
Hanka verrät Grund für das „Sommerhaus”-Aus
Während einer Fragerunde auf Instagram packt Hanka über ihr „Sommerhaus”-Aus ehrlich und offen aus. Ein Follower fragt sie, wie man im TV „so ausrasten” könne. Darauf gesteht sich Hanka, dass die Ausstrahlung auch für sie nicht leicht war. „Ich war entsetzt und enttäuscht darüber, dass mein scheinbar größter Erfolg, Menschen berühren zu können, mit ihnen zu lachen, sie zu trösten, hier als Nominierungsgrund genommen wurde”, erklärt sie. „Zudem hatte ich echt keine Böcke, draußen als Lustmolch oder Grapscher betrachtet zu werden”.
Doch das allein soll nicht der Grund für ihren Auszug gewesen sein. Wie Hanka als Antwort auf eine andere Frage schreibt, soll es „von der Seite” noch einen „heftigen Kommentar” gegeben haben, der sie letztendlich „zum Ausrasten gebracht” habe. Im TV konnte man diesen allerdings nicht hören, „doch wartet auf ‘Das große Wiedersehen’”, schreibt Hanka.
Hanka Rackwitz bereut freiwilligen Auszug
Im Nachhinein muss die 56-Jährige trotzdem zugeben, den freiwilligen Auszug aus dem „Sommerhaus der Stars” zu bereuen. „Eindeutig: JA”, antwortet Hanka auf die Frage von einem Follower, zu diesem Thema.
Bleibt abzuwarten, was im großen Wiedersehen noch enthüllt wird. Es bleibt auf jeden Fall spannend …