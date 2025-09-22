Hanka Rackwitz packt aus: „Entsetzt und enttäuscht” - So geht es ihr jetzt wirklich

Während einer Fragerunde auf Instagram packt Hanka über ihr „Sommerhaus”-Aus ehrlich und offen aus. Ein Follower fragt sie, wie man im TV „so ausrasten” könne. Darauf gesteht sich Hanka, dass die Ausstrahlung auch für sie nicht leicht war. „Ich war entsetzt und enttäuscht darüber, dass mein scheinbar größter Erfolg, Menschen berühren zu können, mit ihnen zu lachen, sie zu trösten, hier als Nominierungsgrund genommen wurde”, erklärt sie. „Zudem hatte ich echt keine Böcke, draußen als Lustmolch oder Grapscher betrachtet zu werden”.