Hanka Rackwitz: Zieht sie für den Playboy blank?

Huch, das sind ja ganz neue Töne von Hanka Rackwitz. Eigentlich ist Hanka als Immobilienmaklerin aus "Mieten Kaufen Wohnen" bekannt. Im vergangen Jahr zog sie in die australische Wildnis und bewies ihren Fans, dass sie auch im Dschungel bei "Das Dschungelcamp" ein Top-Figur abgeben kann.

Nun überrascht Hanka ihre Anhänger mit ihren neusten Projekt-Ideen. Diese könnte dabei ziemlich freizügig ausfallen...

Hanka Rackwitz: Sensationelle Neuigkeiten

Hanka Rackwitz: Überraschende Playboy-Beichte

Während Hanka letztes Jahr im Dschungelcamp einen echten Seelen-Strip hinlegte, will sie nun erneut blank ziehen- diesmal allerdings richtig. Wie Hanka nun verrät, könnte sie sich vorstellen, für den Playboy die Hüllen fallen zu lassen. So beichtet sie gegenüber "spot on news": "Ich weiß zwar nicht, wie ich das begründen soll, aber komischerweise habe ich das Gefühl, dass man mich irgendwann einmal im "Playboy" sieht." Allerdings ist dies nicht das einzige Zukunfts-Projekt von Hanka...

Hanka Rackwitz will den Kochlöffel schwingen

Neben ihrer Playboy-Beichte verrät Hanka ebenfalls, dass sie sich vorstellen könnte bei das große "Das große Backen" teilzunehmen. So fügt sie hinzu: "Und "Das große Backen" reizt mich. Ich würde zwar ablosen ohne Ende, da ich wirklich nicht backen kann, aber das würde mir sehr viel Spaß machen." Welches ihrer Projekte sie in die Tat umsetzten wird? Wir können gespannt sein...