Hanna Weig & Jörn Schlönvoigt: Jaaa, Baby Nr. 2!

Bevor Kind Nr. 2 aber kommt, hat Hanna gerade ein ganz Baby an Land gezogen! Sie hat eine Rolle in der neuen Serie "Verbotene Liebe - Next Generation" (seit dem 23. November bei TVNOW) ergattert. "Ich spiele bei 'Verbotene Liebe - Next Generation' die etwas zickige und leicht deprimierte Empfangsdame Sybille. Sybille möchte eigentlich selber gerne erfolgreich sein aber hat es leider nur an den Empfang geschafft", verrät das Model stolz.

Ein echtes Abenteuer für die 24-Jährige: "Die größte Herausforderung war die Tatsache, meinen ersten Tag als Schauspielerin gelassen anzugehen, aber ich hatte ein fantastisches Team, dass mich super aufgenommen und unterstützt hat, somit ist mir es viel leichter gefallen die Aufregung zu vergessen." Und auch Ehemann Jörn unterstützt sie, wo er nur kann. Na, da kann ja nix schief gehen!

