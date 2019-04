Hannelore Elsner: Erste Worte von Sohn Dominik

Reddit this

Der Schock sitzt immer noch tief! Film-Legende Hannelore Elsner starb am Ostersonntag überraschend im Alter von 76 Jahren an einer Krebserkrankung. Zahlreiche Freunde und Weggefährten wie oder Florian David Fitz brachten bereits ihre Trauer zum Ausdruck.

Süße Liebeserklärung von Dominik Wedel

Kaum auszumalen, wie schlecht es ihrem Sohn Dominik Wedel in diesen schweren Stunden gehen muss. Der Fotograf veröffentlichte jetzt auf seinem -Account ein Bild von seiner geliebten Mutter - und schrieb dazu: "Ich liebe dich, Mama, für immer und ewig." Zahlreiche Follower sprachen ihr ihr Beileid aus.

Hannelore Elsner: Todesursache bekannt!

So schwärmte Dominik von seiner Mutter

Dominik stammt aus der Beziehung mit Regisseur Dieter Wedel. Hannelore und Dominik hatten eine sehr enge Bindung. "Sie ist eine beschützende, liebevolle, mich ziehen lassende Mutter. Sie ist eine starke und selbstsichere Frau und eine großartige Schauspielerin, die einfach weiß, was sie in ihrem Leben machen möchte, darstellen und bewirken will", sagte er einmal im Interview mit der "BILD"-Zeitung.