Hannelore Hoger: Traurige Neuigkeiten des "Bella Block"-Stars

Hannelore Hoger ist eine feste Größe im deutschen Fernsehen. Seit 1994 ist die Schauspielerin als „Bella Block“ zu sehen. Nun gibt es traurige Neuigkeiten von den TV-Star!

Diese Nachricht wird die Fans hart treffen: Nach mehr als 25 Jahren wird Hannelore Hoger im März 2018 letztmalig als „Bella Block“ zu sehen sein. Das kündigte jetzt das ZDF an. In der letzten Folge der Krimireihe "Am Abgrund" gibt es nochmal zum Abschied ein Wiedersehen mit Devid Striesow als Ermittler Jan Martensen und Rudolf Kowalski als Bellas früherem Lebensgefährten Simon Abendroth.

Und warum macht sie nach mehr als 25 Jahren Schluss? "Es würde mir nicht gefallen, wenn man das sozusagen mit ins Grab nimmt, also mit den letzten Worten noch: Wo waren Sie gestern, und dann fiel sie um. Das wollt ich mir ersparen“, so Hannelore Hoger. Mit der Schauspielerei will sie aber nicht ganz aufhören. Zwar verabschiedet sie sich als „Bella Block“, aber die Schauspielerin wird bestimmt bald in anderen Produktionen zu sehen sein.