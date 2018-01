Hannes Jaenicke: Wundervolle Neuigkeiten!

Hannes Jaenicke ist einer der erfolgreichsten Schauspieler in Deutschland und hat schon in zahlreichen Produktionen mitgewirkt – darunter „Männertag“, „Tatort“ oder „Hindenburg“.

Der Schauspieler spielt nicht nur in zahlreichen Filmen und Serien mit, sondern engagiert sich auch – unter anderem für Nashörner. Das ZDF zeigt am Dienstagabend darüber um 22:15 Uhr die Dokumentation „Hannes Jaenicke: Im Einsatz für Nashörner“.

In der Doku besucht Hannes Jaenicke das letzte männliche Nördliche Breitmaulnashorn in Kenia. Schon seit mittlerweile 10 Jahren dreht der Schauspieler schon TV-Dokumentationen über bedrohte Tiere. „Den meisten Menschen war und ist unser Umgang mit Umwelt und Natur ziemlich egal. Ich versuche mich an die Menschen zu halten, denen das Nest, in dem wir leben, nicht egal ist – und die findet man zum Glück immer“, sagt der Schauspieler gegenüber der „Südwest Presse“.

In seinen Filmen über bedrohte Tiere hat der TV-Star schon viel bewirkt: „Dass die Umwelt- und Tierschutzorganisationen, die wir featuren und mit denen wir zusammenarbeiten, erstaunliche Spendensummen von den Fernsehzuschauern erhalten. Und dass zum Beispiel im Fall unserer Hai-Doku manche Lebensmittel-Konzerne ihr Hai-Sortiment aus den Regalen geschmissen haben und mit Hilfe unseres Filmmaterials sogar Haischutz-Ge­setze im Pa­zi­fik-Raum durchgesetzt wurden“, so Hannes Jaenicke.