Hannes Schiel: Der Schauspieler ist tot!

Hannes Schiel ist tot. Der Theater-Schauspieler starb im Alter von 103 Jahren.

Er wurde am 31. Mai 1914 geboren und studierte in in Graz zuerst Rechtswissenschaften. Danach wechselte er zum Theater. Zunächst wurde er vom Innsbrucker Theater engagiert und danach spielte er auf der Wiener Kleinkunstbühne "Insel" und am Volkstheater.

Bekannt wurde er unter anderem durch das Stück "Wilhelm Tell". Am Burgtheater war er von 1959 bis 1979 zu sehen. Er war auch in Filmproduktionen zu sehen - darunter in der Filmreihe "08-15" und "Fidelio". Er war außerdem Mitherausgeber von Werkausgaben von Adalbert Stifter, William Shakespeare und Annette von Droste-Hülshoff, wie der ORF berichtet. Sein Buch "Erinnerungen aus einem Schauspielerleben" erschien zu seinem 90. Geburtstag.