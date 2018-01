Hans Entertainment wird Vater!

Hans Entertainment ist das wohl schrägste Internet-Phänomen in Deutschland. Er sorgte vor allem für negative Schlagzeilen in der Vergangenheit: Er kassierte mehrere Strafanzeigen und musste sogar in den Knast.

Zudem kursieren Videos im Netz, wo er Bier von den Brüsten anderer Frauen schlürft. Jetzt beginnt ein ganz neuer Lebensabschnitt, denn Hans Entertainment wird tatsächlich Vater! Das Management hat die Vaterschaft bestätigt. „Wir haben den Mutterpass gesehen und bisher verläuft die Schwangerschaft gut. Hans Entertainment liest viele Bücher und bereitet sich auf seine Rolle als Vater vor“, erklärte ein Sprecher in der „Bild“-Zeitung.

Und das Management betont: „Sie ist nicht hinter seinem Geld her.“ Offenbar scheint es eine ernste Beziehung zu sein – aber wer ist eigentlich seine neue Freundin? Laut der „Bild“ sollen die beiden noch nicht lange zusammen sein. Das Paar soll sich im Sommer 2017 kennengelernt haben und soll in der Nähe von Hans Entertainment wohnen. Nähere Einzelheiten sind bisher nicht bekannt.

Ob Hans Entertainment nun deshalb bald Schluss mit Party macht? Derzeit scheint er viel zu lesen. Und vielleicht gibt es ja bald auch das erste Baby-Foto…