Hans-Jörg Criens: Der ehemalige Fußball-Star ist tot

Große Trauer um Hans-Jörg Criens. Der langjährige Gladbach-Stürmer ist überraschend im Alter von 59 Jahren gestorben. Er erlitt einen Herzinfarkt.

Criens galt als Bundesliga-Legende

Wie sein persönliches Umfeld gegenüber „Bild“ bestätigt, wurde er am 26. Dezember aus dem Leben gerissen. Der einstige Borussia-Mönchengladbach-Star galt in Fußballkreisen als Legende. In seinen 303 Bundesliga-Spielen erzielte er insgesamt 94 Tore. 2002 beendete Criens seine Laufbahn als Fußballer und trainierte bis 2012 diverse unterklassige Mannschaften.

Der gebürtige Rheinländer hinterlässt seine geliebte Ehefrau Iris Criens.

