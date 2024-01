Hans Sigl: Auszeit! Er zieht die Notbremse

Denn die neuen "Bergdoktor"-Folgen wurden schon alle abgedreht – und Hans Sigl verkündet nun im Internet: "Mit Dankbarkeit und Demut verabschiede ich mich hier für einige Zeit. Ein bisschen Detox schadet nie." Wovon er Detox, also Entgiftung, braucht? Zu viel Stress, Arbeit, Termine und zu viel Zeit am Handy. "Wenn ich eine Auszeit brauche, dann nehme ich sie mir. Das kann ich nur empfehlen. Bewusste Momente tun immer gut", erklärt er. Er macht das Handy aus und meditiert viel Zuerst einmal schaltet der Schauspieler dann sein Mobiltelefon aus. "Ich musste diese Informationsflut mal unterbrechen. Es ist einfach gut, wieder mal analog zu sein. Ich lösche die Apps vom Handy, und dann ist Stille angesagt", erklärt er.

Kein nerviges Handyklingeln, niemand, der mit ihm reden will. Das tut Hans Sigl richtig gut. Und dann nimmt er sich die Zeit, um ganz ruhig und bewusst zu leben. "Ich habe so mein Morgenritual, an dem ich mich fünf bis zehn Minuten in die innere Ruhe begebe. Da sitze ich einfach und starte dann freudvoll in den Tag", erklärt er. Sigl meditiert in dieser Zeit häufig: "Es reichen ja schon zwei, drei Minuten, um mal kurz gerade zu sitzen, die Augen zu schließen und mal kurz darauf zu achten, wo ist der Atem, und den mal kurz runterzubringen." Einige Tage bis Wochen wird der Schauspieler nun seine wohlverdiente Pause genießen – und die Akkus aufladen. Und wenn er wieder zurück ist, dann voller Energie und bereit für neue Abenteuer