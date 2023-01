Hans Sigl: Babyjubel beim Bergdoktor

Denn Hans Sigl und Monika Baumgartner kennen die Musikerin schon, seit sie ein kleines Mädchen war. Die Serien-Stars sind auch hinter den Kulissen wie eine Familie. Umso mehr werden sie aus dem Häusschen sein, wenn sie von Ronja Forchers süßen Zukunftspläne mit Felix erfahren! Die Darstellerin und ihr Mann wünschen sich in der Zukunft nämlich auf jeden Fall Kinder. Wie schön, Baby-Jubel beim Bergdoktor!

"So Gott will, irgendwann freuen wir uns natürlich, eine Familie zu sein oder sie zu vergrößern", verriet die Künstlerin nun. "Wenn ich so meine Großmutti anschaue, die mir ganz nah am Herzen ist, denke ich mir: Irgendwann will ich auch so eine Oma sein, die ganz viele Enkelkinder hat!" Eine große Familie soll es also sein. Was für eine wunderbare Nachricht – auch, wenn der Nachwuchs wohl noch ein wenig auf sich warten lässt. "Wir haben eigene Projekte, die wir davor machen wollen", verrät Ronja.

Eines ist jedoch schon jetzt gewiss: Hans, Monika und das gesamte Team werden das Baby mit offenen Armen empfangen – und natürlich mit in die Bergdoktor-Familie aufnehmen. So wie Ronja, als sie vor 14 Jahren erstmals ans Set kam. Und während Monika sicher eine tolle Zieh-Omi für den kleinen Schatz ihrer engen Freundin sein wird, wird Hans Sigl bestimmt ein Super-Onkel!