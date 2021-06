Hans Sigl: Bild vom Set sorgt für Verwirrung - Jetzt ist alles anders

"Momentaufnahme. I love my Job", schreibt Hans Sigl zu einem seiner jüngsten Schnappschüsse auf "Instagram" und gibt damit preis, dass aktuell wieder fleißig für den "Bergdoktor" gedreht wird. Doch nicht nur das Foto sorgt bei seinen Fans für ordentlich Wirbel. Auf den ersten Blick sieht es nämlich so aus, als wenn Hans jetzt einen Ohrring tragen würde. So ist zu lesen: "Geniales Foto! Der Bergdoktor mit ‚Ohrring?! Cool!" sowie "Tolles Foto. Und der ‚Ohrring‘ auf der rechten Seite." Doch bei genauem Hinsehen wird schnell deutlich, dass es sich dabei lediglich um eine optische Täuschung handelt. An dem Ohr von Hans befindet sich nämlich kein Ohrring, sondern ist ein Schloss einer Tür zu sehen, vor der er sich fotografiert hat. "Ist das nicht das Schloss von der Tür? Kein Ohrring?" fügt ein aufmerksamer Follower hinzu. Hans ist also kein frischer Ohrringträger.

Ob uns der Schauspieler in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Bildern dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein...