Hans Sigl: Bittere Abfuhr vor Silvester! Wer kann ihm jetzt noch helfen?

Am 31. Dezember ist es wieder so weit: Sängerin Francine Jordi (46) und "Bergdoktor" Hans Sigl (54) laden ein zu "Die große Silvestershow" (ARD). Doch schon vor der Ausstrahlung explodieren die Knaller – und es regnet Häme, Hass und unversöhnliche Worte auf das Moderatoren-Paar oder besser gesagt auf Hans Sigl. Was für eine bittere Abfuhr! Wie verkraftet er das?