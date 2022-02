Hans Sigl: Bitterer Abschied! Düstere Stunden für die "Bergdoktor"-Familie!

Ihr Lichtblick: Sie muss den schweren Weg nicht alleine gehen. Denn ihre Kollegen und guten Freunde vom Bergdoktor sind stets an ihrer Seite! Ronja Forcher (25) und Hans Sigl (52) stehen Monika Baumgartner seit über einem Jahrzehnt sehr nah. "Wir haben auch privat Kontakt, besuchen uns gegenseitig", verriet sie einmal. Sie spenden ihr Trost. So wie Ronja, die für ihre Oma da war, als vergangenes Jahr ihr Opa († 88) verstarb.

"Wir haben… ein schönes Wochenende zusammen in Salzburg verbracht und waren gemeinsam essen. Solche Ausflüge hat sie lange nicht machen können, weil sie meinen Opa bis zuletzt gepflegt hat", erinnert sich Ronja. Wie rührend, dass sie ihrer Großmutter so liebevoll beigestanden hat. "Ich habe in der Trauerzeit verstanden, dass das Leben etwas sehr Kostbares ist", erklärt die 25-Jährige. "Wenn man einen nahen Angehörigen verliert, dann ist das immer schlimm." Nur zu gut versteht sie also, wie Monika sich fühlt. Aber Ronja gibt ihr Kraft, blickt zu ihr auf! "Monika ist eine ganz tolle Frau in meinem Leben und ich bin so unfassbar dankbar, dass ich mit ihr arbeiten darf", schwärmt die junge Frau. Mit diesen liebevollen Worten macht sie der 70-Jährigen eine große Freude. Es tut so gut, dass sie sich immer auf ihre Freundin verlassen kann.

Und natürlich ist auch Hans Sigl stets eine große Stütze für Monika Baumgartner. Schon einmal hat er sie gerettet, als die Darstellerin enorme Schmerzen hatte und kein Arzt ihr richtig helfen konnte. Erst durch seinen Rat fand sie den richtigen Mediziner. Und auch jetzt nimmt der TV-Star (auch zu sehen am 7. März um 20.15 Uhr im ZDF, Der Feind meines Feindes) sie in die Arme und hält sie ganz fest, bis Monika wieder lachen kann!