Hans Sigl: Dreister Betrug! Immer mehr Frauen packen aus

Eigentlich hat sich Hans Sigl (49) gerade eine kleine Auszeit genommen. Er ist im wohlverdienten Urlaub, will Kraft schöpfen, meditieren und die Ruhe genießen. Doch plötzlich erreicht den „Bergdoktor“-Star eine Schock-Nachricht: Während er nichts ahnend die Füße hochlegte, wurde er dreist betrogen! Verbrecher haben das Passwort seiner Internet-Seite geknackt und verschicken nun unter Hans Sigls Namen falsche Nachrichten an seine Fans.

Hans Sigl wurde Opfer eines Betrügers

Unter anderem versprachen sie wohl ein Abendessen mit dem Schauspieler, denn die User beschweren sich: „Habe mich schon so auf den Abend mit euch gefreut, wieder nix“ oder „Ich habe auch mehrere persönliche Nachrichten von dir erhalten.“ Obwohl die Fans ebenfalls betrogen wurden, gilt ihr ganzes Mitgefühl nun Hans Sigl. „So eine Sauerei“, findet eine andere -Userin. Und: „Ich möchte mir gar nicht vorstellen, welchen Ärger du deshalb jetzt hast.“

Wer will ihm Böses? Offenbar legen es die Täter gezielt darauf an, seinen Ruf zu schädigen, indem sie Lügen verbreiten und falsche Hoffnungen wecken. Hans Sigl ist zutiefst schockiert. Schließlich liebt er seine Fans, will sie nicht enttäuschen. „Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten“, lässt er sie wissen. Doch mit der Erholung ist es vorerst vorbei. Hoffentlich findet er bald wieder etwas Ruhe…