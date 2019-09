Reddit this

Von der heilen Alpenwelt ins Höllental: Hans Sigl (50) hat einen tiefen Abstieg hinter sich. Der Frauenschwarm, der seit elf Jahren mit Susanne (52) verheiratet ist, zeigt plötzlich seine dunkle Seite. Ein Familien-Drama treibt den Bergdoktor an den Rand des Abgrunds!

Bergdoktor Hans Sigl zeigt seine dunkle Seite

Gefangen zwischen Gewissen und Gewalt: Im Thriller "Flucht durchs Höllenta"l jagt der -Held als Anwalt Klaus Burg Mafia-Gangster, die seine Tochter entführt haben. Problematik: Klaus Burg hat als Vater versagt, die Polizei ist ihm deshalb auf den Fersen. Er wird sogar verdächtigt, seinem Kind etwas angetan zu haben!

Hans Sigl: Abnehm-Hammer! So hat der Bergdoktor 20 Kilo verloren

Vom feschen Arzt zum unsympathischen Advokaten – Hans Sigl findet die Böse-Buben-Rolle gut! „Von der ersten Minute reißt es einen mit“, schwärmt der Star über die Dreharbeiten, in denen er rennen, klettern, flüchten musste. Schon in kürzlichgestand er: „Klar macht es … Spaß, dass man, wenn man die meiste Zeit einen guten… Charakter spielt, auch mal… eine negative Kerbe schlagen kann.“

Macht Hans Sigl Schluss mit dem "Bergdoktor"?

Der Bergdoktor auf Abwegen. Wenn die Quote stimmt, wird es künftig wohl ganz neue Rollenangebote hageln. Für viele wird der Star wegen seines Jobs als TV-Arzt keine Zeit haben. Es sei denn, er hat genug vom Wilden Kaiser… Für die Fans wäre es ein Schock, sollte ihr Idol Schluss machen. Doch Fakt ist: Der Schauspieler kann auch anders – und böse! Als serbischer Kriegsverbrecher Bogdan fiel Hans Sigl schon 2000 in der -Soap " " über Billi Vogt (Katja Keller, 49) her. Aktuell dreht er die 13. Serien-Staffel. Und im Juli feierte Hans Sigl runden Geburtstag. Zeit für Veränderungen – vielleicht auch, um mit Susanne mehr Zeit zu haben? Für den Bergdoktor wäre das eine „böse“ Wende…

So sehr haben sich die "Bergdoktor"- verändert: