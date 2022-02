Hans Sigl: Frivole Liebeserklärung!

Er will seinem Idol unbedingt nahe kommen und träumt von einer Rolle in der Erfolgsserie. "Ich will gerettet werden, von einem süßen, schnuckeligen Arzt. Am liebsten mit Helikopter hoch in den Bergen – richtig schön dramatisch", schwärmt er.

Oh, là, là! Offenbar liebt der Sänger die Gefahr – denn eigentlich ist er ja längst verheiratet mit seiner großen Liebe Paul Reeves (47). Ob der das so toll finden würde, wenn Ross am Wilden Kaiser Mund-zu-Mund-Beatmung vom Bergdoktor bekommt? So richtig wohl nicht! Dem wäre es vermutlich lieber, wenn Hans Sigl den Sänger in eine seiner im Sommer startenden Quiz-Shows bei RTL einladen würde. Als tollen Kandidaten, ohne Rettung!