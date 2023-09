Hans Sigl: Harter Schlag! Hat der "Bergdoktor" jetzt ausgedient?

In "Die Landarztpraxis" (ab 16.10.) spielt Frier die Ärztin Dr. Sarah König aus Berlin. Allein erziehend, wagt sie mit ihrer Teenagertochter Leo (gespielt von Katharina Hirschberg) einen Neuanfang im beschaulichen Dorf Wiesenkirchen am Ufer des Schliersees. Mit Kompetenz und viel Empathie gewinnt sie schnell das Vertrauen der Patienten. Beruflich scheint alles okay, doch was die eigenen Herzensangelegenheiten angeht, gibt es jede Menge Turbulenzen! Die schöne Doktorin steht plötzlich zwischen zwei Männern: ihrem alten Jugendfreund, Landarzt Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck) und dem kernigen Bergretter Max Raichinger (Alexander Koll).

Der Déjà-vu-Effekt, der sich beim Lesen des Plots einstellt, mag durchaus gewollt sein: Auch der Bergdoktor zog damals aus der Metropole (New York) in die Provinz, um dort Menschen zu verarzten. Und in seinem Liebesleben kommt es ebenfalls immer wieder zu ungeahnten Wendungen. Doch Caroline Frier ist Hans Sigl in einem Punkt weit voraus: Sie bekommt viel mehr Sendezeit als er! "Die Landarztpraxis" flimmert als tägliche Serie über den Bildschirm, während "Der Bergdoktor" nur einmal wöchentlich läuft. Und: Jede neue Staffel hat nur acht Folgen – wenn die vorbei sind, müssen sich die Fans mit Wiederholungen begnügen und ein Jahr darauf warten, wie es weitergeht. Gute Chancen für Sat.1, den ein oder anderen "Bergdoktor"-Fan zum Einschalten zu ködern. Schließlich lief die Ur-Staffel der Serie von 1992 bis 1997 (unter anderem mit Harald Krassnitzer als Bergdoktor) ebenfalls dort. Fakt ist: "Die Landarztpraxis" vereint das Beste aus gleich mehreren TV-Erfolgsformaten. Gut möglich, dass Caroline Frier damit den Sprung zu noch größerer Bekanntheit schafft. Das Duell im Untersuchungszimmer ist eröffnet!