Hans Sigl: Liebes-Chaos! Verliert er jetzt alles?

Neu entfachte Leidenschaft, Eifersucht, bittere Tränen – am Wilden Kaiser fahren die Gefühle Achterbahn. Und einer steckt mittendrin in diesem Liebes-Chaos: Hans Sigl (50)! Als Dr. Martin Gruber hat er in der -Kultserie Der Bergdoktor schon so manch ein Frauenherz gebrochen. Doch nun ist er es, der alles verlieren könnte!

Am Ende der 12. Staffel war Martin Gruber zwar mit der selbstbewussten Apothekerin Franziska (gespielt von Simone Hanselmann, 39) zusammen. Aber auch seine Ex Anne Meierling (Ines Lutz, 36) hatte wieder einen Platz in seinem Leben! Der Bergdoktor half ihr, wo er konnte; sie durfte sogar in die Wohnung über seine Praxis ziehen. Und der Zuschauer ahnte: Da kommt vielleicht noch etwas…

Liebes-Drama um Bergdoktor Hans Sigl

Ab Staffel 13, die gerade in und um Ellmau gedreht wird (Sendetermine Winter 2019/20), geht’s nun richtig rund! Denn Anne wird Martins Mutter Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner, 67) helfen, den Traum der Grubermilch wahr werden zu lassen, weswegen sich die Wege von Anne und Martin nun auch immer wieder kreuzen. Doch wenn der smarte Arzt sich gedacht hatte, dass er seine alte Flamme leicht um den Finger wickeln könnte, wird er nun eines Besseren belehrt. Hans Sigl muss sich nämlich warm anziehen: Ein Rivale taucht auf! Und der ist eine echte Augenweide. Dunkle Locken, Dreitagebart, durchtrainiert – Ex- -Star Gabriel Merz (48) verkörpert den attraktiven Milchbauer Gregor, der dem Bergdoktor einiges an Kopfzerbrechen bereiten wird. Denn Gregor macht aus seinen Sympathien für Anne keinen Hehl. Kann der Neue ihr Herz erobern? Spielt Anne mit dem Milchbauern nur, um den Bergdoktor wieder zu erobern? Oder verliert Martin Gruber jetzt die Frau, von der er einfach nicht loskommt? Und dann ist da ja auch noch die Apothekerin… Drama pur am Wilden Kaiser!

Und es gibt sogar noch mehr Liebes-Drama beim Bergdoktor: