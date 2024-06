Hans Sigl: Liebes-Drama! Jetzt spricht seine heimliche Verehrerin

"Ja, das war tatsächlich so nicht geplant – aber wer kennt es nicht? Manchmal macht das Leben was es will!", sagt Barbara Lanz im Interview mit "Closer", als sie auf das Liebesleben ihrer TV-Rolle angesprochen wurde. "Martin war der letzte Mensch, in den Caro sich verlieben wollte. Schließlich war er vor 25 Jahren mit ihrer verstorbenen Schwester zusammen, wollte mit ihr sogar nach New York auswandern." Die nächste Frau also, die dem Charme von Hans Sigl als "Bergdoktor" erliegt – dabei schien der nach einer gefühlt endlosen Reihe von Liebschaften und Affären doch gerade glücklich angekommen bei seiner Karin (Hilde Dalik). Caros Geständnis könnte nun für neue Herz-Turbulenzen sorgen!

Weiß Barbara Lanz, die aktuell wieder mit Hans Sigl in Tirol vor der Kamera steht, vielleicht schon, wie es weitergeht? "Auch ich bin gespannt und kenne die Pläne der Drehbuchautoren nicht", verrät sie. "Es ist alles offen! Ich habe keine Ahnung, wohin die Reise gehen wird mit den beiden." Vom Charakter her, so findet sie, würden Caro und Dr. Gruber auf jeden Fall sehr gut zusammenpassen: "Trotz aller Differenzen, die sie in der Vergangenheit miteinander hatten, sind sie sich sehr ähnlich. Beide sind starke Persönlichkeiten und Einzelkämpfer." Und beide sind auch Suchende: "Martin benimmt sich teilweise wie ein großes Kind. Er hat seinen Weg noch nicht gefunden. Caro geht es ähnlich. Sie und er könnten miteinander wachsen ..." Doch dann müsste der Bergdoktor erst einmal frei sein. "Da ist immer noch Karin. Ich weiß auch nicht, ob es gut wäre, würde er Caros Gefühle plötzlich erwidern ..."