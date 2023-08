Hans Sigl: Offizieller Neuanfang! Er will seine Vergangenheit hinter sich lassen

"Ich bin noch Österreicher", verrät der "Bergdoktor"-Star jetzt selbst. Die Betonung liegt auf noch. So gerne hätte er inzwischen nämlich den deutschen Pass. "Ja!", bestätigt er. Er würde sich über eine zweite Staatsbürgerschaft freuen. "Ich möchte die gerne persönlich überreicht haben."

Was das für ihn ändern würde? Hans Sigl: "Ich würde wählen können, zum Beispiel. Ich dürfte in dem Land wählen, in dem ich jetzt seit 1998 Steuern zahle." Und in dem er sich am Ammersee ein wundervolles Zuhause geschaffen hat. Wahlbayer mit "Migrationshintergrund" nennt er sich und schmunzelt.