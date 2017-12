Hans Sigl: Pikanter Verdacht um den Bergdoktor

Er ist DER Star – vor und hinter der Kamera! Wo Bergdoktor Hans Sigl (48) auftaucht, sind die Fans völlig aus dem Häuschen – vor allem die weiblichen! Auch am Set der erfolgreichen ZDF-Serie ist der Schauspieler mehr als beliebt. Eine Kollegin ist sogar richtig vernarrt in ihn: Ronja Forcher (21), seine Film-Tochter!

Sie schwärmt in den höchsten Tönen von dem mehr als doppelt so alten Darsteller, postet Schmuse-Bilder, die Lilli Gruber-Darstellerin spricht von Liebe! Pikanter Verdacht: Ist sie heimlich in Hans verknallt?

Auf ihrer Instagram-Seite hat die hübsche Brünette viele Fotos mit Dr. Martin Gruber veröffentlicht. Und lässt keine Gelegenheit aus, ihn anzuhimmeln! „Er ist so süß“, kommentierte sie vor Kurzem einen Schnappschuss, der ihn gerade beim Dreh zeigt. Zwei Smileys mit Herzen gab’s zum Foto noch dazu.

Was ist denn bloß mit Ronja los?

Plötzlich präsentiert sie sich wie ein verliebter Teenager! Denn auch bei den anderen Bildern mit ihrem Film-Vater geizt sie nicht mit Komplimenten. Wenn es um ihn geht, zeigt sie große Gefühle. „Ich habe schon immer vom Besten gelernt“, so die 21-Jährige begeistert. Außerdem schreibt sie: „Viel Liebe“, „Umarmungen und Küsse“, „Crew-Liebe“, „lass Liebe walten“, und und und...

Hans Sigl: "Um ein Haar wäre ich kein ,Bergdoktor‘ geworden!“

So weit ist es schon: eindeutige Worte! Was steckt wirklich dahinter? Die ganze Wahrheit kennt nur die Schauspielerin selbst. Fakt ist jedoch: Mit Hans verbindet sie schon immer mehr, als nur die Arbeit beim Bergdoktor. Denn er und ihr Vater Reinhard (56) kennen sich noch von früher, vom Theater. Hans hielt sie schon als Baby im Arm!

Inzwischen ist Ronja eine attraktive, erwachsene Frau. Und für sie ist die Vater-Figur von einst mittlerweile vielleicht zum Mann ihrer Träume geworden...