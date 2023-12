Hans Sigl: Riesen Ärger für den "Bergdoktor"

"Die Dramen der Familie Gruber sind langsam echt nicht mehr zu ertragen", schreibt ein wütender Zuschauer im Internet. Und es ist nicht der einzige negative Kommentar dieser Art. Treue Anhänger der Serie sind vor allem genervt von Dr. Martin Grubers unzähligen Affären. Andrea, Lena, Julia, Rike, Franziska, Anne, Sonja – wer blickt da denn noch durch?

Vor allem die Geschichte rundum Sonja stößt vielen Fans bitter auf. Vor 16 Jahren hatten Martin und Sonja, die Frau seines Bruders Hans, eine geheime Beziehung und wollten gemeinsam nach New York durchbrennen. In der aktuellen Staffel wird das als große Enthüllung verkauft. Aufmerksamen Beobachtern fällt allerdings auf, dass der "Bergdoktor" seinem Bruder bereits in Staffel 1 die geheime Affäre beichtete. "Schlechte Drehbuchautoren", schimpft daher jemand.