Hans Sigl: Seine dunkle Vergangenheit holt ihn ein!

"Streit hält den Laden am Laufen"

Ein braver Sohn oder Musterschüler war der Schauspieler keinesfalls: Mit gerade einmal 17 Jahren verließ er das Elternhaus, "ich habe allein gelebt und versucht, mein Abi hinzukriegen", blickt er zurück. An der Universität ging der Ärger dann weiter: Sein Jurastudium brach Hans Sigl ab, um stattdessen Lehrer zu werden. Doch dazu kam es nicht mehr. Reibereien mit einer Dozentin hatten für ihn fatale Folgen: "Ich bin von der Uni geflogen", gesteht er.

Bei so viel Freiheitsdrang und Rebellion verwundert es fast ein wenig, dass der Schauspieler irgendwann den Entschluss fasste, sich an eine Frau zu binden. Er verliebte sich in seine Kollegin Katja Keller und gründete mit ihr eine Familie. Doch, wen wundert’s: Ein Bund fürs Leben war das nicht. Noch während der Beziehung lernte er Susanne kennen – die bald Katja ersetzte. Was Hans Sigl an seiner Ehefrau fasziniert? "Wir sind wie Yin und Yang. Susanne ist das Wasser, ich bin das Feuer." Das klingt nicht wirklich nach trauter Harmonie. Zumal der Fernsehstar zugibt: "Streit hält den Laden am Laufen. Deswegen gehen meine Frau und ich auch nie zum Streiten in den Keller." Künftig dürften wir den Bergdoktor alle mit anderen Augen sehen!