Hans Sigl: Traurig, was er jetzt verkraften muss

"Leute. Es sind wieder ein paar unwitzige Guys da draußen und behaupten, sie hätten einen Chatraum und dann bräuchten sie Geld oder so. Ihr wisst doch … blauer Haken. So lieb ich euch hab. Ich schreibe niemanden über Insta oder Facebook an", offenbart Hans Sigl nun in seinem jüngsten "Instagram"-Post über die Betrüger, die seinen Namen für kriminelle Zwecke missbrauchen. Worte, die von seinen Fans nicht lange unkommentiert bleiben. So heißt es unter dem Bild: "Fliegen bei mir direkt raus. Danke für die Info!" sowie "Danke für die Warnung - ständig kommen da so komische Nachrichten." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Hans und seine Fans zukünftig von solchen Angriffen verschont bleiben...