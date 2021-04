Hans Sigl & Andrea Kiewel: Jaaa, sie sind das neue Traumpaar

Wie stark das Band zwischen dem Schauspieler und der Moderatorin tatsächlich ist, wird erst bei genauerem Hinsehen deutlich. Oft standen sie bereits Seite an Seite auf der Bühne. Beim „Fernsehgarten“ an Pfingsten 2019 flirteten die beiden sogar vor laufender Kamera fröhlich miteinander! Doch die wirklich intensiven Gespräche, ganz ohne Tabus, führen sie in Sigls regelmäßiger Talk-Runde auf Instagram. Neben Liebestipps, Beziehungsfrust und gegenseitigen Schwärmereien – „Andrea, du Sonnenschein“, „Hans, du bist ein attraktiver Mann“ – plant das Duo dabei eifrig seine gemeinsame Zeit. Dass es dabei oft um „Der Bergdoktor“ geht, ist verständlich. Immerhin ist Hans Sigl dadurch gut sieben Monate im Jahr eingespannt. Auf das Ende warten? Dafür ist die Sehnsucht nach Andrea zu groß! Ein Wiedersehen auf dem nächsten „Bergdoktor“-Fantreffen, das im Herbst stattfinden könnte, ist so gut wie besiegelt. Doch er wünscht sich seine Vertraute früher zu sich: „Toll wäre, wenn der „Fernsehgarten“ live on Tour zu uns an den Wilden Kaiser käme.“

Gedreht wird voraussichtlich im Sommer. Kiwi würde sogar am liebsten eine Rolle an seiner Seite spielen, gibt lachend zu: „Wir können nicht genug voneinander kriegen.“ Das hört sich ganz nach einem TV-Traumpaar an! Zudem ist noch eine Einladung von Andrea nach Tel Aviv offen, zu gern würde sie Hans ihre Wahlheimat Israel zeigen. Auch wenn die Zeit knapp ist, der Lockdown dazwischenfunkt – sobald es möglich ist, schaufelt er sich sicher frei, um wieder bei ihr zu sein. Die beiden verbindet einfach eine ganz besondere Freundschaft!

