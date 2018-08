Hansi Hinterseer: Gefühlsausbruch in der Öffentlichkeit!

Während in der Vergangenheit regelmäßig in der Öffentlichkeit zu sehen war, wurde es in der letzten Zeit eher ruhig um den Star. Umso schöner somit eines seiner neusten Statements! In einer emotionalen Beichte wendet sich Hansi nun an seine Anhänger und lässt damit alle Fan-Herzen höher schlagen...

Hansi Hinterseer: Er hat einen ganz besonderen Glauben

Wie Hansi nun verrät, tankt er seine Kraft durch einen ganz bestimmten Glauben. So verrät er gegenüber dem " "-Format "Immer wieder sonntags": "Also ich persönlich, Stefan, habe einen starken Glauben, ich glaube an Engel! Und es ist öfter so, dass uns - ich glaube, da können wir uns alle selber hernehmen -, wir haben ja oft schon gesagt am Abend: 'Heute, glaube ich, habe ich einen Schutzengel gehabt!' Es ist irgendwas passiert, es ist wirklich wahrscheinlich immer schon passiert. Ich persönlich glaube daran." Welch ehrlichen Worte! Aber auch einige Menschen sind für Hansi wahre Engel...

Hansi Hinterseer: Diesen Menschen ist er sehr dankbar!

Wie Hansi weiter berichtet, haben auch einige seiner Mitmenschen absolute "Engels"-Qualitäten. So fügt Hansi hinzu: "Aber ganz etwas anderes: ich glaube, Engel gibt es sowieso überall! (...) Du hast ja auch oft in deinen Sendungen Überraschungen und das sind oft Menschen, die wirklich viel, viel bewegen, vom Herzblut her, vom Herzen her, und die sind eigentlich auch Engel, Engel auf Erden. Ob das die Sicherheitsbeamten sind oder die Leute, die Rettungsleute sind, die immer da sind. Und die sind eigentlich für uns da und die sind auch in einer gewissen Weise, kann man gar nicht genug danke sagen, dass sie da sind. Das sind eigentlich auch Engel, ja?" Mehr Emotionen geht echt nicht!