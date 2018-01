Hansi Hinterseer: Schlimmes Familien-Drama

Sie hat ihn aufgezogen wie ihren eigenen Sohn. Doch nun lebt Hansi Hinterseers (63) Tanteim Altersheim. „das neue“ kennt das ganze Drama um seine „Mutter“!

Da er ohne leibliche Mama aufwachsen musste – und er bis heute noch ein schwieriges Verhältnis zu Papa Ernst (85) hat – zog ihn seine Tante Moidi (88) liebevoll auf. Doch nun gibt es traurige Neuigkeiten...

Warum holt er sie nicht aus dem Altenheim zu sich?

„Lieber Gott, lass mich sterben“, lautet ihr verzweifelter Hilferuf! Sogar über Weihnachten und Silvester feierte sie ohne ihren Hansi Hinterseer. „Ich will da nicht stören“, sagt die Rentnerin traurig. Moidi ist schon darüber glücklich, wenn ihr „Sohn“ sie ab und zu im Altenheim besucht.

Hansi Hinterseer: Pikante Enthüllung

Derweil schwelgt sie nur noch in den Erinnerungen. Sie ist sehr schlecht zu Fuß, leidet an Osteoporose. Große Unternehmungen fallen daher flach. „Im Altenheim gibt es einige, die wirr sind. Ich versuche, meinen Geist zu beschäftigen, interessiere mich dafür, was auf der Welt passiert. Und verfolge auch alles über Hansi. Die Menschen mögen ihn, das ist schön“, erzählt Moidi voller Stolz. Sie verliert kein schlechtes Wort über ihren „Bub“. „Gott hat mir das Geschenk gegeben, ihn aufzuziehen“, sagt sie.