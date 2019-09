Silvia Wollny: Dramatischer Rückfall bei Harald Elsenbast!

Die Negativ-Nachrichten um Harald Elsenbast reißen einfach nicht ab! Im Oktober erlitt der Freund von einen schweren Herzinfarkt. Vier Mal musste er reanimiert werden - und ist dem Tod gerade nochmal von der Schippe gesprungen. Eigentlich befand sich Harald auf dem Weg der Besserung. Doch in der nächsten Folge von "Die Wollnys" kommt es zu einem dramatischen Rückfall...

Calantha Wollny überbringt die Horror-Nachricht

Silvia und ihre Mädels lassen sich im Nagelstudio die Nägel aufhübschen. Doch plötzlich werden sie von Calantha überrascht. "Lavinia wartet im Auto. Harald liegt wieder im Krankenhaus. Er hat auf einmal vor Schmerzen angefangen zu schreien. Dann hat ein Krankenwagen ihn abgeholt“, erzählt sie aufgebracht.

Silvia Wollny: Große Angst um Tochter Estefania!

Silvia Wollny: "Wie viel soll ich eigentlich noch aushalten?"

Silvia ist völlig am Ende, rast mit Sylvana sofort ins Krankenhaus. "Wie viel soll ich als Mensch eigentlich noch aushalten? So eine Nachricht zu hören, ist nicht schön", sagt sie mit brüchiger Stimme. "Ich mache mir Vorwürfe, dass ich nicht zu Hause war." Wie es Harald nach dem Rückfall geht? Und ob er wieder länger in der Klinik bleiben muss? Das erfahrt ihr am Mittwoch um 20:15 Uhr bei 2....

