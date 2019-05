Harald Elsenbast: Loredana Wollny postet verstörendes Video

Es ist mittlerweile ein halbes Jahr her, dass Harald Elsenbast im Türkeiurlaub einen schweren Herzinfarkt erlitten hat. Wie es ihm genau geht, ist nicht bekannt. Doch ein neues Video bereitet den Fans neue Sorgen....

Silvia Wollny: Überraschendes Foto! Neue Sorge um Harald!

Beängstigendes Video von Harald Elsenbast aufgetaucht

hat den Clip in ihrer Story geteilt. In dem Streifen wurden Momente von ihr und Harald zusammengeschnitten. Der Ton stammt aus einem Film mit . Der handelt von einem Vater, der schwer krank ist und seine Tochter bei einer Tante abgeben muss, da er sich selber nicht mehr um sie kümmern kann. Aber was will Loredana Wollny mit diesem traurigen Film ausdrücken. Steht es so schlecht um Harald? Verliert sie ihren geliebten Stiefpapa?

Die Tochter von hängt sehr an dem 58-Jährigen. Erst kürzlich erzählte sie in einem Interview. "Er ist für mich mein Papa, egal was andere denken. Harald ist so wichtig in meinem Leben, er hatte immer ein offenes Ohr, er war immer da für mich", so die 15-Jährige. Der schlimme Herzinfarkt hat sie deswegen besonders schwer getroffen.

Harald Elsenbast sitzt im Rollstuhl

Auch nach einem halben Jahr ist die Sorge um den -Star riesig. Erst vor wenigen Tagen postete seine Verlobte Silvia ein Bild, auf dem man Harald im Rollstuhl sitzen sieht. Wieso er nicht mehr selber laufen konnte? "Weil er krank ist", erklärte Silvia Wollny den Fans den Grund.

Bleibt also nur zu hoffen, dass er schnell wieder auf die Beine kommt.