Harald Glööckler: Der wahre Grund hinter dem Umzug - "Ich habe meine Babys zurück"

Harald Glööckler will jetzt wieder komplett durchstarten. Glamouröse Events hier, durchzechte Partynächte mit seinem Freund Marc-Eric Lehmann da - der 58-Jährige genießt sein neues Leben mit seinen Babys in vollen Zügen. Seit neustem immer mit dabei? Seine Fans! Der Designer lässt sich nämlich in seiner neuen Doku "Herr Glööckler sucht das Glück" auf Schritt und Tritt begleiten und gibt Einblicke in seinen Alltag in Berlin. Somit können seine Fans gespannt sein, womit der TV-Star seine Fans als nächstes überrascht, denn eines ist klar: Der Paradiesvogel ist immer für eine Überraschung gut.