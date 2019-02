Harald Glööckler: Foto aufgetaucht! Krasse Typveränderung!

Reddit this

Huch, was ist denn mit Harald Glööckler passiert? Auf einem jetzt aufgetauchten Foto ist der Designer kaum wiederzuerkennen...

Krass! Das ein absoluter Ästhet ist, ist definitiv nichts Neues. Immer wieder teilt der Designer mit seinen Fans via "Social Media" Bilder, die Einblicke in seinen verrückten -Alltag geben. Sein neustens Foto sorgt nun allerdings für besonders viel Aufsehen...

Designer-Zoff: Harald Glööckler geht auf Guido Maria Kretschmer los

Harald Glööckler: Krasser Gewichtsverlust

Wie auf Haralds neustem " "-Post zu sehen ist, hat der Designer ordentlich an Gewicht verloren. Harald präsentiert sich auf seinem Schnappschuss in einem hautengen schwarzen Outfit. Seine Haare trägt er blond gefärbt zur Seite gekämmt. Dazu kommentiert das Mode-Genie: "Classic glam". Das so ein Bild von seinen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Haralds Fans sind begeistert

Das Harald mit seinem Schnappschuss bei seinen Anhängern voll ins Schwarze getroffen hat, wird vor allem anhand der Follower-Kommentare deutlich. So heißt es unter dem Post: "Einfach scharf der Harald" sowie "Super Herr Glööckler". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum. Mal sehen, mit welchem Bild uns Harald aus seinem Leben als nächstes überraschen wird. Wir freuen uns schon jetzt!