Harald Glööckler gesteht: "Der Schmetterling fliegt wieder..."

Harald ist happy. "Mir bestätigen viele, dass ich völlig befreit wirke. Ich lache mehr, ich fühle mich freier und jünger", sagt der Designer strahlend. Es geht ihm einfach besser, seit er sich für einen Neuanfang ohne seinen Mann beschlossen hatte.

"Es war die richtige Entscheidung, es tut mir sehr gut", sagt er und wird dabei ernst. "Wir haben 35 Jahre zusammengelebt, Tag und Nacht – das müssen andere erst mal schaffen. Aber wir mussten einfach irgendwann erkennen, dass wir in letzter Zeit mehr nebenher als zusammengelebt haben. Wenn man unglücklich ist, dann kann man nur selbst etwas verändern." Und das hat der 58-Jährige für sich getan – und die Scheidung eingereicht.

Das gemeinsame Haus in Kirchheim wird verkauft. "Ich wohne nun in Berlin wieder im selben Haus, in dem ich früher gewohnt habe – Unter den Linden. Auch meine Firma ist wieder da. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, und das ist doch das Wichtigste."

Und noch jemand macht Harald Glööckler jetzt so richtig glööcklich: sein neuer Weggefährte Marc Lehmann. "Marc und ich kennen uns ja schon länger und haben unsere Beziehung etwas vertieft, seit ich wieder in Berlin bin." Doch was ist der junge Politiker nun für ihn? "Wir treffen uns öfter und sind gute Freunde. Alles andere ist offen und wird sich zeigen. Das wird dann die Zeit bringen."

