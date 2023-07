Harald Glööckler: Nach Neuanfang! Sein neues Glück ist zerbrochen

Das Harald Glööckler eine Diva ist, steht außer Frage. Und diese Eigenschaft haben die Fans auch immer an ihm geliebt. Doch in der Serie wirkt er oft arrogant und vor allem in dem Umgang mit seinem Kameramann extrem zickig. Immer wieder vergreift sich Harald Glööckler im Ton, will seine Fragen nicht beantworten. "Kommt sehr überheblich rüber gegen über den Kamera Mann", kommentiert auch ein Fan bei Instagram. Und wird mit der Meinung eines anderen bestärkt: "Ständig schnauzt er den Mann an. Dann soll er keine Doku machen wenn dann alles zuviel ist." Ein anderer meint: "Ich finde es toll, aber teilweise irritieren mich ihre Divenausbrüche doch sehr."

Beeisteung klingt jedenfalls anders. Und die neue Doku steht damit unter keinem guten Stern...