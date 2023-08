Harald Glööckler: OP-Drama! Fiese Nebenwirkung nach seiner Brustvergrößerung

In seiner Sendung "Herr Glööckler sucht das Glück" sind die Fans dabei, als Harald Glööckler sich nach der Operation mit seinem Arzt unterhält. Er erklärt dem Doktor, dass es ihm gut gehe. Doch es gibt einen Haken! "Ich bin raus, bin ein bisschen gelaufen, aber jetzt heute Morgen hat es schon gebrannt wie Feuer, also beim Laufen", so Herr Glööckler. Seine Hoden sind angeschwollen und fingen an zu schmerzen. "Also so richtig toll mit Laufen ist es nicht und dann habe ich da unten einen Ballon hängen, [...] mit dem kann ich auch kaum laufen", so der Designer weiter. Autsch! Die Lösung? Ein Hodenbänkchen sollte helfen, auf das er seine Hoden beim liegen hinlegen sollte.

In Sorge um seine Kronjuwelen war Harald aber trotz Schmerzen nicht, denn dies sei eine ganz normale Nebenwirkung. "Wenn man sich Fett absaugen lässt, bekommt man erst Flüssigkeit in den Körper injiziert, um das Fett zu lösen und das muss ja irgendwie raus. Das findet natürlich seinen Weg nach unten – eine der unangenehmen Situationen ist dann, dass im Schritt plötzlich alles viel größer aussieht", so der 58-Jährige.