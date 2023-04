Harald Glööckler & Bert Wollersheim: Jetzt ist es raus

Unter dem neuesten Post von Harald ist nämlich zu sehen, wie Bert diesen mit der "Like"-Funktion schmückt! Harald berichtet darin, dass er sich mit seinem süßen Vierbeiner auf den Weg zum Dinner macht und präsentiert sich seinen treuen Anhänger in einem seiner extravaganten Looks! Damit trifft er scheinbar genau Berts Geschmack! Auch er ist schließlich für sein einmaliges Modegespür bekannt! Aber nicht nur Bert zeigt sich als begeisterter Harald-Fan! Auch Promis wie Sarah Knappik und Rafi Rachek krönen Haralds Post mit einem "Like". Ein schöneres Kompliment kann es für den Designer wohl kaum geben ...

Auch interessant

Bei Harald Glööckler hat der Dschungel seine Spuren hinterlassen - damit war er nicht allein! Der Vorher-Nachher-Vergleich hier im VIDEO: