Harald Glööckler & Ehemann Dieter: Ihr Lügengerüst ist zusammengebrochen

Rückblick: Völlig verzweifelt saß Designer Harald Glööckler am Lagerfeuer des Dschungelcamps und klagte sein Leid. Lebensgefährte Dieter sei depressiv und ziehe ihn nur noch runter. Nach der Teilnahme am TV-Format folgte die räumliche Trennung. Doch das hat angeblich nichts mit einem Liebes-Aus zu tun, wie Glööckler jetzt gegenüber "Bild" behauptet: "Mein Mann und ich leben keineswegs getrennt, sondern ich gehe in der Hauptstadt unserem Business nach, und mein Mann hat mit 73 Jahren das Recht, in unserem Domizil auf dem Land seinen Lebensabend in Ruhe zu verbringen, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen." Klingt ein wenig unglaubwürdig bei der Masse an Umzugskartons…

Außerdem fügt er an, dass er niemals gesagt habe, wie unglücklich er in seiner Ehe sei. "Dies ist Ihre Interpretation." Und was sagt Dieter? Der tut Haralds Vorwürfe mittlerweile als Hilferuf ab. "Manchmal braucht man einen solchen Anstoß, um selbst wach zu werden."

Mysteriös ist auch, wie er auf die Frage, ob er und Glööckler noch ein Liebespaar wären, antwortet: "Nach 35 Jahren ist man weitaus mehr als ein Liebespaar." So richtig eindeutig klingt das nicht. Es stellt sich also immer noch die Frage: Sind sie nun getrennt oder nicht?