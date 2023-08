Harald Glööckler & Marc-Eric Lehmann: Kuss-Sensation! Jetzt also doch

In seiner Doku "Herr Glööckler sucht das Glück" gewährt Harald Glööckler seinen Fans jetzt ganz private Einblicke in sein Leben. Dazu gehört aktuell auch ganz besodners sein Freund Marc-Eric Lehmann. Der Designer bestätigt: "In letzter Zeit sind wir ein bisschen mehr zusammen unterwegs". Doch mehr als Freundschaft ginge wohl nicht zwischen ihnen, wie Marc-Eric betont: "Wir beide kennen uns seit mehreren Jahren. Fünf oder sechs. Wir haben uns bei einer Party kennengelernt". Wenig später sieht das aber ganz anders aus - nach ein paar Gläschen Sekt kommt es vor laufenden Kameras zu einem Kuss!

Geht da etwa doch mehr? Vor einigen Wochen machte Harald Glööckler vielsagende Andeutungen: "Es ist auf einem guten Weg. Wohin der Weg führt, werden wir sehen. Wenn man jemanden mag und gerne Zeit zusammen verbringt, sich gerne berührt, ist man auf einem guten Weg." Bleibt also abzuwarten, wo der Weg den Designer und seinen "guten Freund" am Ende wohl doch noch hinführt. Nach diesen Szenen ist eine reine Freundschaft wohl nicht nur das Ziel ihrer gemeinsamen Reise.