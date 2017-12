Harald Schmidt: Angst um sein Leben!

Zwischen Oktober 2016 und April 2017 wurden Harald Schmidt und seine Familie von einem 39-jährigen Stalker belästigt. Neben Morddrohungen, drang der Täter ebenfalls in die Privatsphäre des Entertainers ein. Er schmiss regelmäßig Müll in den privaten Briefkasten der Familie.

Harald Schmidt und seine Familie bekamen Morddrohungen

An die Managerin von Harald Schmidt wurden von dem 39-jährigen Stalker fast täglich Mails versendet. Darin schilderte der Täter, Harald Schmidt und seine Familie zu töten. Der 39-Jährige beschrieb, wie er seinen Opfern ein Messer in den Hals stechen wollte. Ebenfalls forderte er von dem Entertainer 200.000 Euro, so berichtet "Bild".

Harald Schmidt ist für die Verhandlung ebenfalls geladen

Für die grausamen Taten muss sich der 39-Jährige nun vor Gericht verantworten. Die erste Verhandlung musste allerdings nach Verlesung der Anklageschrift unterbrochen werden, da der Angeklagte die Richterin sowie die Staatsanwältin beleidigte. Der nächste Gerichtstermin ist für den 08. Dezember angesetzt. Harald Schmidt wurde ebenfalls geladen. Bis dahin ist der 39-Jährige in einer psychiatrischen Klinik untergebracht, in der er sich bereits seit April befindet.