Hardy Krüger jr.: Überraschendes Liebes-Outing!

Damit hätte von seinen Fans wohl niemand gerechnet. Nach drei Jahren als Single, sechs Jahren Ehe und einer Scheidung, wendet sich Hardy Krüger jr. nun, mit einem überraschenden Liebes-Outing an die Öffentlichkeit - wer konnte das Herz des smarten Schauspielers erobern?

Hardy Krüger jr. ist auf der Überholspur

Vielen ist Hardy Krüger jr. aus der Kult-Serie "Forsthaus Falkenau" bekannt. Aber auch auf der Theaterbühne, einem eigenen Buch sowie eigenem Blog, feierte Hardy Krüger jr. in der Vergangenheit stets große Erfolge. Im Gegensatz dazu, sah es in seinem Liebes-Lieben weniger rosig aus. Nach sechs Jahren Ehe, folgte die Scheidung. Danach verstrichen drei einsame Single-Jahre. Bis jetzt! Wie Hardy Krüger jr. jetzt verrät, habe er neue Flamme: Alice!

Hardy Krüger jr. schwebt im siebten Himmel

Wie Hardy Krüger jr. berichtet, hält er Alice für ein wahres Liebes-Wunder. So beteuert er gegenüber "Gala": "Ich hätte nie gedacht, dass es wirklich jemanden gibt, der mich versteht und Ordnung in mein kreatives Chaos bringt." Ebenfalls fügt er hinzu: "Das Schönste ist, wir müssen uns nicht erklären. Wir sind seelenverwandt. Wir vertrauen uns." Auch Alice, die ebenfalls die Presseagentin von Hardy ist, scheint im siebten Himmel zu sein. So bestätigt sie: "Wir sind beide sehr leidenschaftliche Menschen und das verbindet. Mit Hardy fühlt sich alles so leicht an."