Harper Seven Beckham: Sie trägt schon wieder Pelz!

Nun fragen sich viele: Muss das wirklich sein?

Bereits im Dezember wurde Harper Seven in einem Pelzmantel aus dem Hause Cavalli gesehen. Für die kleine Mini-Fashionista ist den Beckhams eben nur das Beste gut genug...

Victoria Beckham hatte allerdings in Vergangenheit gegenüber der Tierschutzorganisation PETA versichert, dass sie für ihre Kollektionen keinen echten Pelz verwenden würde. Bleibt zu hoffen, dass sie auch ihre kleine Harper Seven in einen Mantel mit Kunstpelz-Kragen gesteckt hat...