Harry Morton: Der Ex-Freund von Lindsay Lohan ist tot!

Harry Morton hatte sich in einen echten Namen gemacht. Er gründete nicht nur das In-Restaurant " Takko" und besaß den Club "The Viper Room“ , sondern datete mit Vorliebe prominente Hollywood-Schönheiten. U.a traf er sich mit . und . Außerdem war er einige Zeit mit Skandalnudel zusammen. Jetzt ist Harry tot.

Harry Morton starb in seinem Haus in Los Angeles

Der 38-Jährig wurde am Samstagnachmittag leblos in seinem Haus in Beverly Hills gefunden. Ein Familienmitglied rief sofort einen Krankenwagen, doch für den Unternehmer kam jede Hilfe zu spät. Noch vor Ort wurde er für tot erklärt. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Eine Gewalttat an dem Sohn des "Hard Rock Cafe"-Gründers Peter Morton wird derzeit jedoch ausgeschlossen.

Ex-Freundin Lindsay Lohan meldete sich bereits auf zu Wort. Zu einem Schwarz-Weiß-Bild der beiden schrieb sie: "Beste Freunde. Bestes Leben."

