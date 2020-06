Harry Potter: Das sind die Darsteller des 8. Teils

Fans aufgepasst! Das Castinf für den 8.

Teil ist endlich beendet und die Darsteller für das Theaterstück stehen fest. Ganze 42 Darsteller konnten eine der begehrten Rollen ergattern und werden bald auf der Bühne in London stehen.

„Harry Potter and the Cursed Child“ knüpft an den siebten Roman der Reihe an. In den Hauptrollen werden Jamie Parker (Harry Potter), Noma Dumezweni (Hermine Granger) und Paul Thornley (Ron Weasley) zu sehen sein.

Die der Facebook-Seite des Theaterstücks veröffentlichte ein Bild der Darsteller und sorgte bei den Fans für Aufregung. Viele können es kaum erwarten, das Stück zu sehen. Allerdings fragen sich einige Fans auch, wie J.K. Rowling es schaffen will, die Potter-Magie auf die Bühne zu bringen.

Wir lassen uns überraschen! Bis zur Weltpremiere am 30. Mai 2016 müssen wir uns allerdings noch ein bisschen Gedulden.