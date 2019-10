"Harry Potter"-Star Bernd Rumpf ist tot!

Deutschland hat einen einzigartigen Synchronsprecher verloren. Bernd Rumpf, gehörtte zu den markantesten und erfolgreichsten Stimmen des Landes. Jetzt ist er tot.

Bernd Rumpf sprach Severus Snape

Am 1. Oktober starb Bernd im Alter von 72 Jahren. Das bestätigte jetzt seine Agentur "Media Paten". Die Todesursache wurde jedoch nicht bekannt gegeben. Er hinterlässt seine Frau Roswitha Dost.

Bernd blickte auf eine beeindruckende Karriere zurück. Regelmäßig synchronisierte er den ebenfalls verstorbenen Alan Rickman alias Professor Severus Snape in " ". -Star lieh Bernd in über 50 Filmen seine Stimme. Doch auch vor der Kamera gab der gebürtige Göttinger eine gute Figur ab. So war er u.a. in den deutschen Produktionen " ", "Küstenwache" und " " zu sehen.

